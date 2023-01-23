『パソコンデスク pcデスク 可動式棚付き 木製 ミシン台 収納 書斎机 学習机 勉強机 テレワーク 組立マニュアル付属 在宅勤務 おしゃれ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 18分に出品され03月09日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品サイズ】商品サイズ：幅75×奥行44×高さ183cm(アジャスター範囲）:1.5cm 天板から床までの高さ：74cm



【素材】天板： メラミン化粧板（厚み15MM） フレーム：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）



【重量】22.78kg 天板静止耐荷重：約50KG ラック/棚静止耐荷重：約15KG



【おすすめポイント】可動式棚でスペース活用便利なキーボードスライダー付き木目の立体感までを再現した美しい木目模様天板アジャスター付きで不快なガタツキ防止【ご注意・付属品】?単な組み立て品六角レンチと組立マニュアル付属