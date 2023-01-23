『[ソニー] REON POCKET レオンポケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 34分に出品され04月20日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
別売の専用インナーウェアの首元にあるポケットに本体を装着
冷温両対応だから「夏」も「冬」も使える
操作性に優れた専用スマホアプリを起動し、ワンタッチでCOOL/WARM/OFFの切替や、温度調整などが可能。
レオンポケット
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落札価格7560円
178 入札履歴
終了
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