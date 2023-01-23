REAL×EYEZ (CD+DXライジングホッパープログライズキー(主題歌Ver)) (数量限定生産) (2021年3月31日までに発送 予約 キャンセル不可)【2025年度カレンダ】

商品情報

【ご注意】この商品は「CD+玩具(数量限定生産)」単品です。





新発売のニューシングル



J×Takanori Nishikawa REAL×EYEZ (CD+DXライジングホッパープログライズキー(主題歌Ver)) (数量限定生産)です。



在庫あり！予約受付中！



※内容、プレミア価格等よくご確認の上ご注文下さい。（キャンセル・変更一切不可）(仕入価格高騰のためプレミア価格での販売となっておりますのでご注意ください。)



※当商品は2021年3月31日までに発送予定



仕様

「ゼロワン」カラー（蛍光イエロー）CDケース



発売日：2020年1月22日

ディスク枚数：1枚(CD1枚のみ)



※商品名、内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。



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