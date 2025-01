送料無料◆コトブキヤ 1/7 ヴァンパイア美少女 リリス フィギュア （ZF100842）【2025年度カレンダ】

商品情報

送料無料コトブキヤ 1/7 ヴァンパイア美少女 リリス フィギュア



モリガンの魂から生まれた危険なリリスを山下しゅんや氏が描き下ろし!

幼く見えるスレンダーなボディライン、無邪気で愛らしい表情から垣間見える残酷さと妖艶さは元サキュバスの証!?

上体を反らせることで強調された脇や肋骨、目を奪う肩甲骨の繊細な動きは燕氏による造形です。

表裏で造形の印象が異なる禍々しい翼の表現はモリガンと共通仕様!リリスの持つ密かな猟奇性とともに、その魂の分身であるという出自を表現しています。



全高約225mm(台座込)(1/7スケール)

PVC塗装済み完成品フィギュア



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

"Vampire" is a registered trademark of TEZUKA PRODUCTION CO., LTD.

This trademark is licensed by TEZUKA PRODUCTION CO., LTD.



※こちらの商品を含む配送は送料無料とさせて頂きます。



※お1人様3個まで



ご注文・ご予約のキャンセルは原則承れませんのでご注意下さい。



(スマホのお客様)

「商品情報をもっと見る」に掲載されているご利用案内等を必ずご確認ください。