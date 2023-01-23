『JVC HA-XC30BT-R Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 12時 10分に出品され03月20日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-XC30BT-R Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 レッド
【商品説明】
・ソフトフトバンドを採用し、軽快で安定した装着感とコンパクトな収納を両立
・ネックレスのように首にかけられる、携帯に便利な本体マグネット内蔵
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・低音の量感とキレを増す「XDD(エクストリームデュアルドライバー)」
・低音を増強するバスブーストモードを搭載
・当社独自のエクストリームディープバスポートによる迫力の重低音サウンド
・約15時間の長時間連続再生を実現
・防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ採用
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
435 入札履歴
終了
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