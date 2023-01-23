『MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 59分に出品され04月15日 16時 59分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ
【商品説明】
・?【快適な装着性と高遮音性能】人間工学に基づいたデザインされ、長時間の使用でも疲れにくい快適な付け心地を実現します。肌触りのよいプロテインイヤーパッドを採用したため、柔軟性と通気性に優れ、密閉度も遮音性も高く、長時間に着用しても、耳への負担がありません。また、イヤーパッドは取り外し可能で、お手入れも簡単です。
・?【片耳モニタリング】イヤーパッドは前後90上下180反転できるモニター構造で、片耳モニタリングを実現します。ヘッドバンドの長さも調整でき、セルフアジャスト機能が付きで、使い心地が良いです。折り畳み式で、収納も持ち運びも便利です。日常使いはもちろん、音楽鑑賞、DJ、楽曲制作、ミックス
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 24.70 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
764 入札履歴
終了
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