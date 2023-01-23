『FURUTECH ADL オーディオグレード Yラグ端子 24k金メッキ処理 4本1組 FP201G【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 00時 02分に出品され03月18日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FURUTECH ADL オーディオグレード Yラグ端子 24k金メッキ処理 4本1組 FP201G
【商品説明】
・24K金メッキ処理
・ケーブルは六角ネジにより確実にホールド
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤー適用径: MAX 5.0mm
・外部寸法: 12.9(W)×40.0(L)mm
・開口部内寸: 8.2mm
・開口部外寸: 12.9mm
・非磁性/歪みの原因となる磁性材を徹底排除
・高剛性構造/純銅α-導体パイプ成型さらに切削加工等により精度が高く剛性の高い構造を実現
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 6.70 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
113 入札履歴
終了
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