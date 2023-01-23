『父の日セールブリーフィング BRIEFING バッグ TX トートバッグ S ブリフィン 鞄 ビジネスバッグ ブラック メンズ 通勤 通学【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 23分に出品され03月18日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テフロン加工を施し撥水性、防汚性に優れ、軽量かつ機能的なナイロンオックスを使用したトートバッグ。
ジップポケットの付いたメイン収納は開口部がスナップボタンで締めることができ、荷物が落ちたり、中身が見えるのを防止。フロントポケットは内部に仕切りがつき、小物の整理整頓に活躍してくれます。
【サイズ】高さ：約250mm、幅：約320mm、マチ：約170mm
※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
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落札価格7560円
150 入札履歴
終了
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