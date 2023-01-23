『サイドスリットロングシャツ レディース 女性用 シルク100％ ルームウェア 洗濯機で洗える イージーケア 速乾 旅行 楽々 ギフト 春夏 涼しい【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 12時 33分に出品され04月05日 12時 33分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ルルル・シルクは乾きやすく、水分が残っているくらいで干しても、シワにならずきれいに乾きます。風通しの良い日陰で自然乾燥させ、アイロンは不要です。

おしゃれ着洗い用等の中性洗剤をお使いください。

例：海へ...有限会社がんこ本舗、エマール...花王（株）、アクロン...ライオン（株）



シャンプーでも大丈夫です。さっと手洗いして、つるし干すだけでお手軽です。リンス、トリートメントは不要です。



ご注意：タンブラー乾燥は使用しないでください。

（シルクはタンパク質で出来ているため、人間の皮膚と同じく熱に弱いので）

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