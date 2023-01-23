『DANTON/ダントン長袖 シャツ ブラウス 長袖ブラウス カジュアルシャツ レディースファッション スタンドカラー リネン 麻 長袖 無地 春 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 23時 55分に出品され03月23日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：DANTON/ダントン

素材 :コットン 100%



サイズ

Ｍ ： 着丈 71cm 肩幅 44cm バスト 104cm そで丈 61cm

L ： 着丈 73cm 肩幅 46cm バスト 108cm そで丈 63cm

※平置き時の採寸の為、多少の誤差が生じます。

また寸法がしっかりしている日本製と異なる海外製品の為、商品により同サイズでも若干のサイズ寸法が異なる場合がございます事ご了承下さい。

カテゴリ ファッション

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