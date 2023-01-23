『Sans Arcidet サンアルシデ コレクション かごバッグ BEBYバッグ XSサイズ ラフィア かごバック BABY RAFFIA BAG【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 03時 36分に出品され05月09日 03時 36分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：高さ23cm x 幅28cm x まち13cm



素材：RAFFIA(ラフィア) 100%

持ち手：レザー

生産地：Made in Madagascar



※ご使用のモニターの環境により、色が若干違う場合がございます。

※海外輸送商品につき、くせがついている場合がございますが、使用しているうちに馴染みます。

※配送は商品を畳んでで発送させて頂きます。

※摩擦や水漏れなどによって革やラフィアから色が移る場合があります。使い込むとしにくくなりますが、淡色の衣類を着用の際には特にご注意下ください。







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