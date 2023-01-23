『芳香園製茶 産地銘茶詰合せ ＲＡＤ−Ｈ１００３ ー 宅配 送料無料 ー シャディサラダ館の食料品ギフト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 00時 07分に出品され03月28日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
申込番号 Y7668-159
食料品ギフト
濃厚でコクのある味わいの静岡深蒸し煎茶と奥行きと深みのある味わいが特長の宇治玉露の詰合せです。
静岡深蒸し煎茶１６０ｇ ×２、宇治玉露１００ｇ ×１ 化粧箱入 箱サイズ 27×16×8cm 賞味期限：製造後365日
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落札価格7560円
696 入札履歴
終了
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