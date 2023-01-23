『タンスのゲン 猫ケージ 2段 コンパクト ハンモック キャスター付き 猫用ケージ キャットケージ 猫【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 16時 13分に出品され04月16日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【サイズ】外写真にでご確認ください。
【付属品】ハンモック+段階＋車輪
【生産国】中国【組立品(約20?30分)】
※破損の原因になりますので、ケージの上に物を置かないでください。 ※曲線部や若干の個体差、組立などにより表記と多少の差異が生じる場合がございます。予めご了承ください。2021年7月12日より、プラスチック部分（ステップ・土台）の仕様を変更しました。
【おすすめポイント！】 ・狭い部屋にも置きやすいコンパクトタイプ ・子猫ちゃんでも柵の間から逃げ出せない幅狭フレーム ・中でいっぱい運動出来る2ステップ ・ゆったりくつろげるハンモック付き ・出し入れしやすい幅広扉&amp;amp;amp;天井フルオープン扉付き ・側面扉にはワンタッチ簡単ロック付き ・移動らくらくキャスター付
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落札価格7560円
909 入札履歴
終了
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