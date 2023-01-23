『左胸ネーム加工 ミズノ グラウンドコート ジュニア グラコン 少年用 防寒 撥水 野球 mizuno 52WJ226 アウター ウェア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 18分に出品され03月11日 10時 18分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
光沢感とドレープ感のあるジュニア用グラコン
メーカー
・ミズノ mizuno
カラー
・シルバー(03)
・ブラック(09)
・ダークネイビー(12)
・Pネイビー×シルバー(16)
サイズ
・140-160cm
素材
・表地：ポリエステル100％
(表面ポリウレタンラミネート)
・裏地：ポリエステル100％
(起毛トリコット)
・フライス：アクリル89％
・ポリエステル10％
・ポリウレタン1％
詳細
・DIMAパール(G-29)
・内ポケットなし
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落札価格7560円
778 入札履歴
終了
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