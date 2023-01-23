『左胸ネーム加工 ミズノ グラウンドコート ジュニア グラコン 少年用 防寒 撥水 野球 mizuno 52WJ226 アウター ウェア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 18分に出品され03月11日 10時 18分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 光沢感とドレープ感のあるジュニア用グラコン



メーカー

・ミズノ mizuno

カラー

・シルバー(03)

・ブラック(09)

・ダークネイビー(12)

・Pネイビー×シルバー(16)

サイズ

・140-160cm

素材

・表地：ポリエステル100％

(表面ポリウレタンラミネート)

・裏地：ポリエステル100％

(起毛トリコット)

・フライス：アクリル89％

・ポリエステル10％

・ポリウレタン1％

詳細

・DIMAパール(G-29)

・内ポケットなし