『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 クラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ラバークラブ(ショート) 長さ40.5cm M-34J【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 03時 50分に出品され03月27日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 クラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ラバークラブ(ショート) 長さ40.5cm M-34J



【商品説明】

・原産国：日本

・素材：ウレタン(表面特殊塗装加工)

・重さ：150g以上

・長さ：40.5cm



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。