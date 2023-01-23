『ROJECO 自動給餌器 猫 中小型犬用 タイマー式 自動餌やり器 4L大容量 定時定量 1日6食（1食6-360g設定可）じどうえ?【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 38分に出品され04月29日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ボタン操作&DIY給餌プラン】 ROJECO自動給餌器は、1日6食まで、1食60回（1食分約6g）を給餌することができます。この給餌器をセットするだけで、餌の量や給餌時間を細かくコントロールでき、愛犬や愛猫にバランスのとれた健康的な食事を提供することができます。 仕事が忙しい、定時で帰れない、留守が多い飼い主におすすめします。 【順調に給餌&餌不足提示】 ダブル回転軸設計により、餌を出すことがスムーズになり、餌の詰まりの問題を効果的に防ぐことができます。赤線センサーにより、餌が不足するとLCD画面に【NOTE"0"-エサ切れ】このような信号が表示されます。エサを詰られるなら【NOTE"E"-給餌異常】このような信号が表示されます。餌のサイズは4mm〜12mmが最適です。 【4L大容量&手動給餌対応】 成猫は1日約50gを食べ、4Lはペ?
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落札価格7559円
150 入札履歴
終了
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