『ドギーマン 遠赤外線 ねこの夢こたつ 犬猫用 暖房 コタツ【在庫有り】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 04時 50分に出品され05月03日 04時 50分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品番号・規格：dog-4976555935080

※取り寄せ品の納期については、メーカー在庫有時の表記となっております。

商品欠品等により、通常よりお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。