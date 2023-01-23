『[国内盤DVD] 聖飢魔II / 地獄の再審請求-LIVE BLACK MASS 武道館-〈4枚組〉[4枚組]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 53分に出品され03月26日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 BVBL-126〜9



【JAN】 4547366276305



【発売日】 2016年11月23日



【アーティスト】

聖飢魔II



【収録内容】

［1］

〈2月19日「控訴」〉

(1)控訴審開廷(怒羅吸裸のテーマ)

(2)審問官出廷(「三大怪獣 地球最大の決戦」のテーマ)

(3)聖飢魔IIミサ曲 第II番「創世紀」

(4)THE END OF THE CENTURY

(5)DEMONS NIGHT

(6)TALK-1 罪状認否(控訴審)〜命乞い

(7)悪魔の讃美歌

(8)JACK THE RIPPER

(9)求刑(次の曲の前口上)

(10)人形の館

(11)怪奇植物

(12)FIRE AFTER FIRE

(13)休廷の宣(控訴審)

［2］

(1)控訴審の再開

(2)GO AHEAD!

(3)TALK-2 冒頭手続き

(4)アダムの林檎

(5)TALK-3 弁論(乳首の話・其の四，ほか)