『セール Salvatore Marra サルバトーレマーラ メンズ 腕時計 黒 ブラック 青 ブルー 青 ネイビー 茶 ブラウン ローズゴールド 銀 シルバー レザー SM14118S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 39分に出品され03月06日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
主な仕様
クオーツ（電池）
10気圧防水
アナログ表示
カレンダー：日付・曜日
24時間計
精度：月差±20秒
カラー一覧
【1】SM14118S-SSWH
【2】SM14118S-PGBL
【3】SM14118S-PGBK
【4】SM14118S-PGNV
・カラー表記について、ケースカラー、文字盤カラーの順で表記しております
サイズ・素材
ケース：ステンレススチール
ガラス：ミネラルクリスタルガラス
ベルト：レザー
重量：約82g
サイズ(縦ｘ横ｘ厚さ)：約51×42×12mm
手首周り実寸約【15.0〜19.0】cm
付属品・特徴ほか
取扱説明書
専用BOX
メーカー1年保証
【※ご確認】お取り寄せ商品はご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。
※北海道・沖縄は送料無料の対象外地域となります。
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落札価格7559円
957 入札履歴
終了
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