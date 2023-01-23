『セール Salvatore Marra サルバトーレマーラ メンズ 腕時計 黒 ブラック 青 ブルー 青 ネイビー 茶 ブラウン ローズゴールド 銀 シルバー レザー SM14118S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 39分に出品され03月06日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 主な仕様

クオーツ（電池）

10気圧防水

アナログ表示

カレンダー：日付・曜日

24時間計

精度：月差±20秒



カラー一覧

【1】SM14118S-SSWH

【2】SM14118S-PGBL

【3】SM14118S-PGBK

【4】SM14118S-PGNV

・カラー表記について、ケースカラー、文字盤カラーの順で表記しております



サイズ・素材

ケース：ステンレススチール

ガラス：ミネラルクリスタルガラス

ベルト：レザー

重量：約82g

サイズ(縦ｘ横ｘ厚さ)：約51×42×12mm

手首周り実寸約【15.0〜19.0】cm



付属品・特徴ほか

取扱説明書

専用BOX

メーカー1年保証



【※ご確認】お取り寄せ商品はご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。



※北海道・沖縄は送料無料の対象外地域となります。

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カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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