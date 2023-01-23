『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 救命胴衣 ライフジャケット 国土交通省型式承認 桜マーク タイプD Mサイズ ネイビー×ホワ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 33分に出品され03月14日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 救命胴衣 ライフジャケット 国土交通省型式承認 桜マーク タイプD Mサイズ ネイビー×ホワ
【商品説明】
・タイプ:TYPE D
・仕様:国土交通省型式承認取得・小型船舶用救命胴衣・桜マーク付き
・初期浮力:(約)8.0kg
・原産国:中国
・材質:生地/ポリエステル300D、浮力材/発砲ポリエチレン
・浮力:7.5kg以上/24時間
・製品サイズ:(約)46×48cm
・適応サイズ目安:(約)身長155～175cm、胸囲～100cm、着丈48cm
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7559円
874 入札履歴
終了
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