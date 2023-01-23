『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 救命胴衣 ライフジャケット 国土交通省型式承認 桜マーク タイプD Mサイズ ネイビー×ホワ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 33分に出品され03月14日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 救命胴衣 ライフジャケット 国土交通省型式承認 桜マーク タイプD Mサイズ ネイビー×ホワ



【商品説明】

・タイプ:TYPE D

・仕様:国土交通省型式承認取得・小型船舶用救命胴衣・桜マーク付き

・初期浮力:(約)8.0kg

・原産国:中国

・材質:生地/ポリエステル300D、浮力材/発砲ポリエチレン

・浮力:7.5kg以上/24時間

・製品サイズ:(約)46×48cm

・適応サイズ目安:(約)身長155～175cm、胸囲～100cm、着丈48cm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。