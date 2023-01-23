『フェイラー Feiler ハンドバッグ レディース トートバッグ TA 1 Hand Bag 上質 コットン バッグ プレゼント【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 21時 49分に出品され03月26日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フェイラー【Feiler】ハンドバッグ TA 1



カラー

ヴィエンナ ブラック（07637.1）、ミリアム ブラック（04716.6）、Djamal グレー（14201.4）、ピーコック ブラック（10955.0）、ツールドパリス（18588.2）、スウィートメモリー（23166.4）



サイズ

約高さ25×幅35×奥行13cm

持ち手：長さ約42cm



素材

表地：コットン100%（シュニール織）

裏地：ポリエステル100%



商品について

【ハンドバッグ】

美しい発色と品のあるデザインが人気のハンドバッグです。

ソフトなシュニール織のタオル地で肌触りが良く、軽いのも嬉しいポイント。ファスナーは大きく開き、内側にはポケットも付いているので使いやすさ抜群です。

普段使いにちょうどいいサイズで、プレゼントにもぴったりのアイテムです。



※こちらの商品は生地の取り方により柄が異なる場合がございます。柄の指定は出来かねますのでご了承ください。

カテゴリ ファッション

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