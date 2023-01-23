『MAZEL (マゼル) WM-X1 ゴルフ クラブ アイアン スチールシャフト 8本セット/単品(番手:4，5，6，7，8，9，PW，SW)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 11時 21分に出品され04月03日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MAZEL (マゼル) WM-X1 ゴルフ クラブ アイアン スチールシャフト 8本セット/単品(番手:4，5，6，7，8，9，PW，SW)



【商品説明】

・クラブ重さ:#1/440g，#2/440g，#3/440g，#4/425.7g，#5/431.7g，#6/441g，#7/444.9g，#8/454.5g，#9/456.7g，PW/436.8g，SW/473.4g

・クラブ長さ:#1/40インチ，#2/39.5インチ，#3/39インチ，#4/38.5インチ，#5/38インチ，#6/37.5インチ，#7/37インチ，#8/36.5インチ，#9/36インチ，PW/35.5インチ，SW/35.5インチ

・フェース素材: 431SSステンレス

・ライ角:#1/60度，#2/60.5度，#3/61度，#4/61.5度，#5/62度，#6/62.5度，#7



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。