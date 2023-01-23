『MAZEL (マゼル) WM-X1 ゴルフ クラブ アイアン スチールシャフト 8本セット/単品(番手:4，5，6，7，8，9，PW，SW)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 11時 21分に出品され04月03日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAZEL (マゼル) WM-X1 ゴルフ クラブ アイアン スチールシャフト 8本セット/単品(番手:4，5，6，7，8，9，PW，SW)
【商品説明】
・クラブ重さ:#1/440g，#2/440g，#3/440g，#4/425.7g，#5/431.7g，#6/441g，#7/444.9g，#8/454.5g，#9/456.7g，PW/436.8g，SW/473.4g
・クラブ長さ:#1/40インチ，#2/39.5インチ，#3/39インチ，#4/38.5インチ，#5/38インチ，#6/37.5インチ，#7/37インチ，#8/36.5インチ，#9/36インチ，PW/35.5インチ，SW/35.5インチ
・フェース素材: 431SSステンレス
・ライ角:#1/60度，#2/60.5度，#3/61度，#4/61.5度，#5/62度，#6/62.5度，#7
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MAZEL ゴルフクラブ チッパー ゴルフ ピッチングウェッジ スチールシャフト、右利き&左利き、35°，45°，55°，60°メンズ&レデ
¥ 7554
キャスコ(Kasco) クラブヘッド ブラックヘッド ドルフィンウェッジセミグースタイプ DW-120GB HEAD
¥ 7553
キャスコ(Kasco) クラブヘッド ブラックヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118B HEAD
¥ 7553
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX OS アイアン(GW ロフト51度)VENTUS 5【カスタム仕様】
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX ローグ アイアン VENTUS 5
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX ローグ アイアン N.S.PRO ZELOS 7
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MX FAST ローグ N.S.PRO ZELOS 7
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX アイアン VENTUS 5【カスタム仕様】
¥ 7546
POWER BILT パワービルト サイテーション ユーティリティー 5番 7番 9番 11番 13番 15番 ゴルフクラブ ラウンド形状 シャローヘッド カーボンシャフト
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX OS ローグ アイアン N.S.PRO ZELOS 7
¥ 7546
ワンサイダー ショートユーティリティ 30度/35度/40度/45度 右用
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX OS ローグ アイアン(GW ロフト51度)N.S.PRO ZELOS 7
¥ 7546
パワービルト サイテーション ユーティリティ 5番 7番 9番 11番 13番 15番 DH-U カーボンシャフト ヘッドカバー付き ゴルフクラブ ルール適合
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MX FAST ローグ アイアン N.S.PRO 850 NEO
¥ 7546
キャロウェイ（CALLAWAY）（メンズ）ROGUE ST MAX OS ローグ アイアン VENTUS 5
¥ 7546
パワービルト CITATION DH-Uユーティリティ ショート番手 U5/U7/U9/U11/U13/U15 ゴルフクラブ 土日祝も出荷OK ※
¥ 7546
（左利き用）レフティ パワービルト CITATION DH-Uユーティリティ ショート番手もあり U5/U7/U9/U11/U13/U15 ゴルフクラブ 土日祝も出荷OK ※
¥ 7546
パワービルト サイテーション ユーティリティ 5番 7番 9番 11番 13番 15番 DH-U 左利き用 レフティ ヘッドカバー付き ゴルフクラブ ルール適合
¥ 7546
落札価格7559円
457 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！