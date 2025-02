DEAD OR ALIVE Xtreme Beach Volleyball【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

より Xboxのハード性能をまざまざと見せつけてくれた対戦格闘ゲーム『DEAD OR ALIVE 3』。そのなかで、「もしもザックが優勝していたら」というifの世界を実現したのが、水着姿のギャルが画面狭しと魅惑的にビーチバレーを繰り広げていく『DEAD OR ALIVE Xtreme Beach Volleyball』。 本作は、開放的な南の島を舞台に『DEAD OR ALIVE 3』で活躍した女の子たちがビーチバレーを楽しむスポーツゲーム。さらに磨きがかかったグラフィックは、女の子キャラの顔や髪型などの細やかな造形と、悩ましいボディラインが見事に証明している。100以上の水着のなかからお気に入りのキャラクターにピッタリ似合うものを見つけ、キュートなアクセサリーをセレクトして蒼い海が眼前に広がる白い砂浜に繰り出そう。 格闘の世界でハードな日々を送っているキャラクターたち。たまにはゆっくり彼女たちと南の島でバカンスとしゃれこむのはいかがだろうか。(荒沢有希哉)