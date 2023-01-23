『YESKY ローズコサージュとブートニエールセット ハンドメイド 造花 花嫁 手首 コサージュ リストレット ブレスレット リストバンド メンズ ブートニエール ウ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 43分に出品され04月24日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名YESKY ローズコサージュとブートニエールセット ハンドメイド 造花 花嫁 手首 コサージュ リストレット ブレスレット リストバンド メンズ ブートニエール ウェディングフラワーアクセサリー プロム スーツ デコレーション (パープル)YESKY Rose Corsage and Boutonniere Set， 2PCS Handmade Artificial Flower Bride Wrist Corsage Wristlet Bracelets Wristband Men Boutonniere for Wedding Flowers Accessories Prom Suit Decorationsブランド：YESKY商品サイズ：高さ：4.9 cm横幅：10.4 cm奥行：15.2 cm重量：2712 g商品番号：Artificial flower色：C-Purple素材：Silk