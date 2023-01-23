『Marigold Flowers Heads Bulk 50Pcs Silk Marigold Flowers Artificial for Decoration DIY Wreath Garland Craft Wedding Party Baby Shower Decoration Ha【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 14時 39分に出品され03月28日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Marigold Flowers Heads Bulk， 50Pcs Silk Marigold Flowers Artificial for Decoration DIY Wreath Garland Craft Wedding Party Baby Shower Decoration Halloween Christmas (Multi Color)ブランド：M&C Music Color商品サイズ：高さ：6.2 cm横幅：12.7 cm奥行：19.4 cm重量：3465 g商品番号：Marigold Flowers色：Multi Color素材：Plastic