『シャイニーフラワー 6束 19.7インチ ベビーブレス カスミソウ 造花 リアルタッチ シルク フェイクベビーブレス ブーケ シリカブルーム 結婚式 ブライダルパー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 27分に出品され03月21日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名シャイニーフラワー 6束 19.7インチ ベビーブレス カスミソウ 造花 リアルタッチ シルク フェイクベビーブレス ブーケ シリカブルーム 結婚式 ブライダルパーティー DIY ホームフローラルアレンジメント 装飾(レッド)Artflower 6 Pcs 19.7 Red Christmas Flowers Artificial Bulk Decorations， Fake Red Babys Breath Artificial Flowers Faux Silk Flowers for Vase Home Floral Arrangement Bouquet Table Centerpieceブランド：Artflower商品サイズ：6 Pcs高さ：2.4 cm横幅：24.9 cm奥行：29.5 cm重量：5266 g商品番号：Babys Breath-6-Red色：Red素材：Plastic