『【納期目安：１週間】コンパル 4935682030662 ウルトラ捕獲器(LL)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 00時 07分に出品され05月12日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 外トビラ仕様で間口30cm高さ36cm、奥行76cmで体高のある大きめの小動物が捕獲できます