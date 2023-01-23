『アニーコーラス 爪とぎ ペット用品 キャットわくわくポール400 ステップセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 02時 38分に出品され03月30日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カジュアル

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :12×20×46cm

・本体重量:0.225kg

・原産国:中華人民共和国