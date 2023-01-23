『DesertFox アウトドア チェア キャンプ チェア 軽量 折りたたみ 椅子 L サイズ 78X54×51cm 耐荷重 150kg コン【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 18時 19分に出品され03月27日 18時 19分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DesertFox アウトドア チェア キャンプ チェア 軽量 折りたたみ 椅子 L サイズ 78X54×51cm 耐荷重 150kg コン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 9.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。