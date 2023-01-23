『Fosi Audio M02 100W モノラルステレオオーディオサブウーファーアンプ全周波数と低音の切り替えホームシアター用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 06時 31分に出品され04月12日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fosi Audio M02 100W モノラルステレオオーディオサブウーファーアンプ全周波数と低音の切り替えホームシアター用



【商品説明】

・Texas Instruments TPA3116D2チップを採用し、クリアでクリアなサウンド、可聴ノイズなし、何も再生されていないときの無音状態を実現します。

・セレクターは、サブウーファーウーファーまたはフルレンジアンプに切り替えることができ、X 1-100W 4Ωモノラルアンプ、およびほとんどのホームパッシブスピーカーとサブウーファーを駆動できます。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・内蔵のサブ周波数コントロールは、サブウーファーのローパスフィルターを使用して、低音の効果を大幅に高めます。

・高度な回路設計、内蔵スピーカー保護回路、頑丈なアルミニウムシャーシ。



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。