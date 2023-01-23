『シマノ(SHIMANO) 防寒 ライトスウェットフルジップパーカー WJ-074S グレー M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 03時 34分に出品され05月11日 03時 34分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) 防寒 ライトスウェットフルジップパーカー WJ-074S グレー M
【商品説明】
・カラー：ヘザーブラック
・サイズ：S
・素材：本体 ポリエステル100％、部分 ナイロン100％、袖口・裾 ポリエステル97％ ポリウレタン3％
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7559円
339 入札履歴
終了
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