『シマノ(SHIMANO) 防寒 ライトスウェットフルジップパーカー WJ-074S グレー M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 03時 34分に出品され05月11日 03時 34分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) 防寒 ライトスウェットフルジップパーカー WJ-074S グレー M



【商品説明】

・カラー：ヘザーブラック

・サイズ：S

・素材：本体 ポリエステル100％、部分 ナイロン100％、袖口・裾 ポリエステル97％ ポリウレタン3％



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。