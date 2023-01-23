『ロイヤルカナン FHN マザー&ベビーキャット 母猫・子猫用 4kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 08時 27分に出品され03月16日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,558円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
猫雑貨、オーナーズグッズ
【商品名】
ロイヤルカナン FHN マザー&ベビーキャット 母猫・子猫用 4kg
【商品説明】
・内容量：4kg
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 45.30 cm
重量 : 4.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7558円
866 入札履歴
終了
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