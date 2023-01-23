『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー フェアウェイウッドカバー FAIRWAY WOOD COVER SP BLA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 08時 35分に出品され03月13日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,558円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー フェアウェイウッドカバー FAIRWAY WOOD COVER SP BLA



【商品説明】

・タテ:32 cmX ヨコ:12 cmX マチ:12 cm

・留め具の種類: 該当なし

・表地: コーデュラ×SPECTRA ナイロン



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。