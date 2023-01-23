『ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 T-55A 後期型 Mod.1965 内部再現 インテリアキット プラモデル MA37022【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 35分に出品され03月13日 10時 35分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。
1/35スケール未塗装プラスチック組み立てキット
インテリア再現キット
エッチングパーツ付属
クリアパーツ付属
ミニアート・MiniArt (ウクライナ)輸入プラモデル
【商品説明】
ミニアート「1/35 ソビエト連邦軍 T-55A 後期型 Mod.1965 内部再現 インテリアキット」のプラモデルです。
内部インテリア再現キット。
各所ハッチ開閉可能。
※この商品は、組み立て、塗装が必要なプラモデルです。
※組み立て、塗装には別途、接着剤や工具、塗料等が必要です。
※「プラモデル」は日本プラモデル工業協同組合所有の登録商標です。
(Amazon.co.jpより)
【商品詳細】
ブランド：ミニアート(Miniart)
商品名：ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 T-55A 後期型 Mod.1965 内部再現 インテリアキット プラモデル MA37022
製造元：ミニアート(Min
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落札価格7557円
63 入札履歴
終了
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