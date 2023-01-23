ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 T-55A 後期型 Mod.1965 内部再現 インテリアキット プラモデル MA37022【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

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【商品概要】

組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。

1/35スケール未塗装プラスチック組み立てキット

インテリア再現キット

エッチングパーツ付属

クリアパーツ付属

ミニアート・MiniArt (ウクライナ)輸入プラモデル



【商品説明】

ミニアート「1/35 ソビエト連邦軍 T-55A 後期型 Mod.1965 内部再現 インテリアキット」のプラモデルです。



内部インテリア再現キット。

各所ハッチ開閉可能。



※この商品は、組み立て、塗装が必要なプラモデルです。

※組み立て、塗装には別途、接着剤や工具、塗料等が必要です。

※「プラモデル」は日本プラモデル工業協同組合所有の登録商標です。



(Amazon.co.jpより)



【商品詳細】

ブランド：ミニアート(Miniart)

商品名：ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 T-55A 後期型 Mod.1965 内部再現 インテリアキット プラモデル MA37022

製造元：ミニアート(Min



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