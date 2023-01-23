『MOGAMI モガミ 3080 110Ω AES/EBU デジタルマイクケーブル NEUTRIK:シルバー (20m)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 23時 50分に出品され04月18日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOGAMI モガミ 3080 110Ω AES/EBU デジタルマイクケーブル NEUTRIK:シルバー (20m)



【商品説明】

・ケーブル:MOGAMI 3080 110Ω 青

・ハンダ:KR-19RMA

・プラグ:NEUTRIK NC3FXX - NC3FXX



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。