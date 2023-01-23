『MOGAMI モガミ 3080 110Ω AES/EBU デジタルマイクケーブル NEUTRIK:シルバー (20m)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 23時 50分に出品され04月18日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGAMI モガミ 3080 110Ω AES/EBU デジタルマイクケーブル NEUTRIK:シルバー (20m)
【商品説明】
・ケーブル:MOGAMI 3080 110Ω 青
・ハンダ:KR-19RMA
・プラグ:NEUTRIK NC3FXX - NC3FXX
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7557円
186 入札履歴
終了
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