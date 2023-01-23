『ニチドウ 3L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 19分に出品され04月17日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニチドウ 3L
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.3×9.6×32cm
・本体重量 :3300g
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 33.40 cm
重量 : 3.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7557円
472 入札履歴
終了
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