『フォールディングウッドチェア【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 23時 50分に出品され03月11日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フォールディングウッドチェア
【商品説明】
・ぬくもりのある木製フレーム / ロータイプチェアでリラックスして座れます / 収納袋付き
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7557円
602 入札履歴
終了
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