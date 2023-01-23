『カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W 20000K【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 04分に出品され03月25日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W 20000K
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13.5×2.5×2.5cm
・本体重量 :28g
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ピュアブルー 45cm
¥ 7552
アクアシステム アクアリウム用LEDランプ アクシーエルシーAXY LC 600 BW(ブルーホワイト)
¥ 7551
GEX クリアLED クリア LED POWER III 900 明るさ1500lm 色温度10000K LED3色切り替え ライトリフト付幅9
¥ 7550
カミハタ ネオアーチ 900
¥ 7549
カミハタ ネオアーチ 900
¥ 7549
ジェックス GEX クリアLED リーフグロー EX 3種類の色温度 明るさ 2WAY設置 水草・植物・観賞魚 1個 (x 1)
¥ 7547
テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070
¥ 7547
テトラ (Tetra) 水槽 パワーLEDプレミアム30 M サイズ
¥ 7547
カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W用 10000K 1個 (x 1)
¥ 7547
カミハタ ヴォルテス 30W ホワイト
¥ 7547
カミハタ ヴォルテス 30W ホワイト
¥ 7547
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ディープブルー 45cm
¥ 7547
カミハタ ネオアーチ 900
¥ 7547
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ピュアブルー 45cm
¥ 7547
Hygger 水槽ライト LEDアクアリウムライト 105-120CM対応 新開発のDIYモード WRGB割合を調整可能 LCDディスプレイ
¥ 7547
Hygger 水槽ライト LEDアクアリウムライト 105-120CM対応 新開発のDIYモード WRGB割合を調整可能 LCDディスプレイ
¥ 7547
Hygger 水槽ライト LEDアクアリウムライト 105-120CM対応 新開発のDIYモード WRGB割合を調整可能 LCDディスプレイ
¥ 7547
Hygger 水槽ライト LEDアクアリウムライト 105-120CM対応 新開発のDIYモード WRGB割合を調整可能 LCDディスプレイ
¥ 7547
落札価格7557円
119 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！