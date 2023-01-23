『カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W 20000K【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 04分に出品され03月25日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W 20000K



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13.5×2.5×2.5cm

・本体重量 :28g



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 4.40 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。