『Philippi フィリップス Bluetooth対応 2WAY ヘッドフォン SHB9150/RD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 15分に出品され03月06日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Philippi フィリップス Bluetooth対応 2WAY ヘッドフォン SHB9150/RD
【商品説明】
・付属品:USBケーブル、1.2mオーディオケーブル
・充電時間:約3時間
・再生周波数帯域:18-21，000Hz
・接続端子:3.5mmステレオ(ストレート)
・最大入力:50mW
・連続稼働時間:約9時間
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 22.30 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7557円
552 入札履歴
終了
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