『Philippi フィリップス Bluetooth対応 2WAY ヘッドフォン SHB9150/RD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 15分に出品され03月06日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Philippi フィリップス Bluetooth対応 2WAY ヘッドフォン SHB9150/RD



【商品説明】

・付属品:USBケーブル、1.2mオーディオケーブル

・充電時間:約3時間

・再生周波数帯域:18-21，000Hz

・接続端子:3.5mmステレオ(ストレート)

・最大入力:50mW

・連続稼働時間:約9時間



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。