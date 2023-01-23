『国内正規品 iFootage 延長チューブ COBRA2 C40 カーボン 818218 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 28分に出品され03月18日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品 iFootage 延長チューブ COBRA2 C40 カーボン 818218 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。