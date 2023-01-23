『AKG K52【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 05時 30分に出品され04月20日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AKG K52
【商品説明】
・インピーダンス:32Ω
・タイプ:密閉ダイナミック型(オーバーイヤー)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ユニット:40mm径ダイナミック・ドライバー
・周波数特性:18Hz 〜 20kHz
・感度:95dB/mW
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 24.50 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7557円
135 入札履歴
終了
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