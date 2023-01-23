『BLUETREK Bluetoothステレオヘッドセット MusiCALL 〔MUSICALL〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 06分に出品され03月25日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BLUETREK Bluetoothステレオヘッドセット MusiCALL 〔MUSICALL〕



【商品説明】

・Bluetooth仕様 : Ver2.1(HSP、HFP、A2DP、AVRCP)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応規格、認証 : Bluetooth、工事設計認証、PSE

・通信距離 : 最大10m(class2)

・連続使用時間 : 通話時間:最大6時間、音楽再生時間:最大6時間、待受時間:最大240時間



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 17.70 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。