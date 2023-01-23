『機動戦士ガンダム SEED HDリマスター Blu-ray BOX [MOBILE SUIT GUNDAM SEE(中古品)【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 05時 30分に出品され04月23日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,557円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
機動戦士ガンダム SEED HDリマスター Blu-ray BOX [MOBILE SUIT GUNDAM SEED HD REMASTER BOX] 4 <最終巻>
【ジャンル】
DVD アニメ
【Brand】
【Contributors】
保志総一朗: Actor; 石田彰: Actor; 田中理恵: Actor; 福田己津央: Director
【商品説明】
機動戦士ガンダム SEED HDリマスター Blu-ray BOX [MOBILE SUIT GUNDAM SEED HD REMASTER BOX] 4 <最終巻>
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落札価格7557円
605 入札履歴
終了
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