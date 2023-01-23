「最新単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

「最新単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水



【商品説明】

・「HD高倍率単眼鏡」通常の単眼鏡としてだけではなく、独自技術により最短30-50cmまで近づき観察することができます。6倍のBAK4プリズムは迷光をカットし、色再現を99.99％に向上させて、観察物の色を鮮明でリアルに再現できます。対物レンズ有効径は20mmです。最短ピントを合わせる距離は0.3mmです。 人の目で使用すると、6倍の高精細拡大鏡と見なすことができます。ご注意：人の目で使用すると、接眼レンズの表面に水蒸気が発生する場合があるし、観察体験に影響を与えますので、接眼レンズに目を離してください。

・「コンパクト＆携帯便利」コンパクトなデザインは持ち運びに便利です。 この単眼望遠鏡のサイズはわ



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 13.70 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。