『「最新単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 02時 41分に出品され03月16日 02時 41分に終了予定です。即決価格は7,556円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
「最新単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水
【商品説明】
・「HD高倍率単眼鏡」通常の単眼鏡としてだけではなく、独自技術により最短30-50cmまで近づき観察することができます。6倍のBAK4プリズムは迷光をカットし、色再現を99.99％に向上させて、観察物の色を鮮明でリアルに再現できます。対物レンズ有効径は20mmです。最短ピントを合わせる距離は0.3mmです。 人の目で使用すると、6倍の高精細拡大鏡と見なすことができます。ご注意：人の目で使用すると、接眼レンズの表面に水蒸気が発生する場合があるし、観察体験に影響を与えますので、接眼レンズに目を離してください。
・「コンパクト＆携帯便利」コンパクトなデザインは持ち運びに便利です。 この単眼望遠鏡のサイズはわ
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 13.70 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー4×12 ブラック 日本製 美術鑑賞 1105-06
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落札価格7556円
877 入札履歴
終了
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