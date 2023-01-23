『アメニティ コーム ブラシ×350個セット - 業務用 個包装 ポケットクシ ホテルアメニティ【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 08時 34分に出品され05月07日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,556円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アメニティ コーム ブラシ×350個セット - 業務用 個包装 ポケットクシ ホテルアメニティ



【商品説明】

・カラー：ホワイト

・コームブラシ (COMB BRUSH)

・内容量：1個（個包装）×350個

・材質：ポリプロピレン

・生産国：中国



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。