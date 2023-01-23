『アメニティ コーム ブラシ×350個セット - 業務用 個包装 ポケットクシ ホテルアメニティ【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 08時 34分に出品され05月07日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,556円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アメニティ コーム ブラシ×350個セット - 業務用 個包装 ポケットクシ ホテルアメニティ
【商品説明】
・カラー：ホワイト
・コームブラシ (COMB BRUSH)
・内容量：1個（個包装）×350個
・材質：ポリプロピレン
・生産国：中国
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7556円
884 入札履歴
終了
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