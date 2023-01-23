『テトラ (Tetra) ウォーターフォール アクアリウムカラー WG-25LC 水槽 アクアリウム 熱帯魚 金魚 メダカ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 43分に出品され04月01日 16時 43分に終了予定です。即決価格は7,556円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) ウォーターフォール アクアリウムカラー WG-25LC 水槽 アクアリウム 熱帯魚 金魚 メダカ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 28.00 cm
横幅 : 30.50 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 2.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
テトラ (Tetra) ウォーターフォール アクアリウムカラー WG-25LC 水槽 アクアリウム 熱帯魚 金魚 メダカ
¥ 7556
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落札価格7556円
408 入札履歴
終了
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