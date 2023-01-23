『タミヤ 1/24 メルセデスベンツ CLK-GTR チームCLK スポーツウェアー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 00分に出品され04月24日 22時 00分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ 1/24 メルセデスベンツ CLK-GTR チームCLK スポーツウェアー
【商品説明】
・TAMIYA
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7555円
400 入札履歴
終了
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