『タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(大)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 10時 45分に出品され03月25日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(大)



【商品説明】

・原産国:中国



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 104.50 cm

重量 : 3.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。