『タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(大)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 10時 45分に出品され03月25日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(大)
【商品説明】
・原産国:中国
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 104.50 cm
重量 : 3.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔20型 ベージュ〕 約幅20cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕(代引不可)
¥ 7553
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔20型 ホワイト〕 約幅20cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕(代引不可)
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¥ 7553
落札価格7555円
156 入札履歴
終了
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