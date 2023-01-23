『Cat Surgery Recovery Suit for Surgical Abdominal Wounds Home Indoor Pet Clo【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 37分に出品され04月18日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Cat Surgery Recovery Suit for Surgical Abdominal Wounds Home Indoor Pet Clothing E-Collar Alternative for Cats After Surgery Pajama Suitブランド：LIANZIMAU商品サイズ：Small (Pack of 1)高さ：1.9 cm横幅：16.6 cm奥行：24.3 cm 商品番号：色：Blue素材：Spandex