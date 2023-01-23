『Conlunプレミアムスクラッチテクスチャデザインデザイン耐久性 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 15時 19分に出品され03月13日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Conlunプレミアムスクラッチテクスチャデザインデザイン耐久性Coching Cat Scratcher Cardboard Cat Scratch Pad with Premium Scratch Textures Design Durable Cat Scratching Pad Reversibleブランド：Coching商品サイズ：Large-White高さ：6 cm横幅：22.2 cm奥行：42.6 cm 商品番号：MZB001色：Large-White素材：Cardboard